光聖將於25日除息2.1元 外資連四日力挺
光通訊廠光聖（6442）將於25日除息交易，每股配發2.1元現金股利，不過24日受凱米颱風襲台影響，台股暫停交易，光聖25日能否如原預定時間除息，仍得待停班停課消息出爐。
光聖2020年以來，共有三度在除息首日順利填息完封，2021年則是僅花費三日即完成填息。雖然光聖近期遭列處置股，22、23日也連兩日跌停作收，但外資連日力挺，已連續敲進四個交易日，也使光聖除息動態備受關注。
光聖受惠美系資料中心客戶拉貨動能強勁，6月營收再締新猷、達5.88億元，月增18.8%，年增1.2倍；第2季營收14.42億元，季增幅高達74%，年增1.06倍，創單季新高；上半年營收22.69億元，較去年同期大幅成長70.47%。
光聖光被動元件產品近年切入美系大型資料中心客戶，帶動營運規模擴增。隨著客戶拉貨動能強勁，推升光聖單月、單季營收同創新高，並均較去年同期翻倍增。
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