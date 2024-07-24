快訊

國5有史以來首度因颱風封路 「1路段」晚間6點禁止通行

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！新竹縣市同進退 10縣市25日停班停課

光聖將於25日除息2.1元 外資連四日力挺

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠光聖（6442）將於25日除息交易，每股配發2.1元現金股利，不過24日受凱米颱風襲台影響，台股暫停交易，光聖25日能否如原預定時間除息，仍得待停班停課消息出爐。

光聖2020年以來，共有三度在除息首日順利填息完封，2021年則是僅花費三日即完成填息。雖然光聖近期遭列處置股，22、23日也連兩日跌停作收，但外資連日力挺，已連續敲進四個交易日，也使光聖除息動態備受關注。

光聖受惠美系資料中心客戶拉貨動能強勁，6月營收再締新猷、達5.88億元，月增18.8%，年增1.2倍；第2季營收14.42億元，季增幅高達74%，年增1.06倍，創單季新高；上半年營收22.69億元，較去年同期大幅成長70.47%。

光聖光被動元件產品近年切入美系大型資料中心客戶，帶動營運規模擴增。隨著客戶拉貨動能強勁，推升光聖單月、單季營收同創新高，並均較去年同期翻倍增。

營收 除息

延伸閱讀

台股ETF受益人突破900萬大關 高股息包辦前五名

偉訓下半年營運 逐季揚

00940 再配出0.05元！8月8日除息

91萬股東快看！元大ETF 00940於8月8日除息 9月2日領息

相關新聞

群創第2季轉虧為盈？ 8月5日舉行下半年線上法說會

群創（3481）24日公告，將於8月5日舉辦2024年下半年線上法說會，報告2024年第2季公司營運成果及未來營運展望。

華立除息颱風攪局 將順延至台股恢復交易首日

華立（3010）原預定24日除息5.2元，不過凱米颱風襲台停班停課台股也暫停交易，估計將順延至台股恢復交易首日。

PCB 族群財報旺日 台燿等至少5家31日公布第2季財報

PCB族群財報發布將邁入高峰期，其中31日為財報法說會旺日，台燿（6274）等至少5家廠商預定31日第2季合併財務報告董...

輝達漲勢沒跟上…AI市場下半年誰出頭？美股專家看好特斯拉、蘋果

「第4次工業革命」AI趨勢席捲全球，許多專家表示人工智能已成為新的生產力。

台積爆違約交割2.2億

台股近日急跌修正，少年股神再傳「做錯方向」。臺灣證券交易所昨（23）日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額3.2...

台虹咬蘋果 營運攻高

軟性銅箔基板（FCCL）廠商台虹（8039）受惠於蘋果PCB備貨需求升溫，今年第3季營運將登高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。