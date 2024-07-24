日月光營運成長可期、先進封裝需求比預期強勁 ADR小漲0.09%

全球封測龍頭日月光投控（3711）在今年營運成長可期下，且先進封裝需求比預期更強勁，該集團先前預估2024年先進封裝業績增加2.5億美元，如今看起來會超過該數值，牽動24日ADR以小漲0.09%、收在11.11美元。

觀察業績表現，日月光投控今年第2季營收為1,402.38億元，較第一季增加5.6%，也較2023年同期增加 2.9%，優於市場預期小幅增加的情況。 上半年合併營收2,730.41億元，與去年同期相比成長2.2%。

展望後市，集團營運長吳田玉先前曾說，現階段看來下半年和明年全球AI需求都還是相當強勁，也帶動先進封裝的動能保持強勢的態勢，正向看待下半年產業回升及集團的營運表現。

日月光投控指出，今年資本支出將強化先進封裝以及智慧生產布局，法人認為在全年資本支出擴大下，預示明、後年日月光投控的成長動能依舊可期。