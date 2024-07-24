群創第2季轉虧為盈？ 8月5日舉行下半年線上法說會

群創（3481）24日公告，將於8月5日舉辦2024年下半年線上法說會，報告2024年第2季公司營運成果及未來營運展望。

近來因跨入扇出型面板級封裝（FOPLP）下半量產出貨，並傳出吸引美光和台積電爭先洽購南科四廠，並合作先進封裝事宜的群創，日前已公告今第2季財務報告董事會召開日期為7月30日。屆時群創Q2是否轉虧為盈，答案即可揭曉。

群創今年6月自結合併營收187.41億元，較５月減少0.7%，較去年同期減少3.1%。第2季合併營收568.61億元，季增12.6%，年增3.2%，為近三季單季新高。

群創光電2024年6月大尺寸合併出貨量共計962萬片，較上月減少7.3%；中小尺寸合併出貨量共計2,060萬片，較上月增加23.4%。

第2季大尺寸合併出貨量共計3,006萬片，較上季增加17.9%；中小尺寸合併出貨量共計5,485萬片，較上季減少18.6%。

群創總經理楊柱祥看好今年景氣前景指出，今年第一隻春燕由大尺寸電視面板捎來春訊，第二隻是車用面板，接下來觀察監視器（Monitor）第三隻燕子飛回來的跡象。

群創董事長洪進揚表示，群創利用舊世代面板產線，轉型跨入扇出型面板級封裝FO-PLP，跨足半導體晶片封裝領域。洪進揚強調，先進封裝技術（PLP）透過重佈線（RDL）連接晶片，滿足要求高可靠度、高功率輸出且高品質的低軌衛星、車用、充電晶片等封裝產品，取得國際一線客戶的封裝製程與信賴性認證，良率表現也大幅度提升獲得客戶肯定，已經開始進入量產前的準備，預計今年下半年正式量產。

洪進揚指出，整機代工（OEM/ODM）產品爭取到北美電視品牌新客戶電視訂單，並將整機代工擴展到桌上型螢幕、電競顯示器、移動顯示器、智能顯示器等整機的設計與生產，已接獲全球主要品牌客戶訂單，今年導入量產。