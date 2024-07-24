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PCB 族群財報旺日 台燿等至少5家31日公布第2季財報

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB族群財報發布將邁入高峰期，其中31日為財報法說會旺日，台燿（6274）等至少5家廠商預定31日第2季合併財務報告董事會。

台燿今日公告公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期為7月31日。

在台燿之前，台光電已公告公司113年第2季財務報告董事會召開日期預計7月31日，同時精成科、瀚宇博也預計7月31日公告。

軟性銅箔基板（FCCL）廠商台虹也預定7月31日公布第二季財報，台虹23日公告，公司113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期，董事會預計召開日期7月31日。

此外欣興預定30日公布財報並於31日下午三點召開法說會。

另外志聖公告預計8月1日公司113年第2季合併財務報告董事會。

台燿 法說會 財報

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