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台積爆違約交割2.2億

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台積爆違約交割2.2億。路透
台積爆違約交割2.2億。路透

台股近日急跌修正，少年股神再傳「做錯方向」。臺灣證券交易所昨（23）日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額3.2億元，買賣相抵後1,932萬元，達違約資訊揭露標準個股為台積電，達2.2億元。

以證交所近年統計數字來看，違約買進加計賣出金額3.2億元，是2022年7月12日以來新高，至於買賣相抵後金額1,932萬元，則為今年6月24日以來高點，大致仍處於正常水準。

以台股「T+2」交割制度來看，台積電（2330）隨在美國掛牌的ADR持續拉回，19日股價延續跌勢，直接跳空跌破1,000元整數關卡，盤中最高僅為995元，並收在當日最低970元，下跌35元，但並未出現漲停或跌停鎖死，一般而言做錯方向的投資人，應有機會反向沖銷。

為何最後仍出現違約交割，資深業內人士分析，美股及台股本波漲多拉回速度較快，加上內外資在法說後接連調高台積電目標價，可能是實力不足又做錯方向的「少年股神」當沖失利，又無力交割而放任證券商申報違約。

證交所資料顯示，23日證券商申報集中市場達到違約資訊揭露標準，僅有台積電一檔個股，申報證券商包括元大北府、群益東門、富邦台南、美好蘆洲、國泰敦南等五家分公司，合計金額達2.2億元。

今年以來，台積電除了昨日發生違約交割外，在6月21日來自國票證券安和分公司的2,892萬元；統計其它爆發違約交割的公司，還有士電2,616萬元、聯發科5,740萬元，皆受到市場高度關注。

台積電 台股 證券商

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