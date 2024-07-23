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偉訓下半年營運 逐季揚

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

輝達新顯卡有望於今年第4季到明年第1季上市，外界預期，隨新顯卡推出上市，機殼及電源廠偉訓（3032）下半年營運有望逐季走揚，第4季攀全年高峰。

偉訓昨（23）日除息，每股配3.5元現金股利，除息參考價63.5元，早盤一度站上67.1元高點，順利完成填息，終場收64.9元，上漲1.4元。

偉訓今年上半年營收38.59億元，年減4.6%，偉訓表示，輝達新顯卡預計第4季推出，市場買氣略有遞延，預期下半年營運仍逐季成長，整體下半年營運仍優於上半年，由於高毛利產品出貨穩定，全年獲利力拚不輸去年水準。

目前偉訓營收約30%來自伺服器應用，自有電競品牌營收占比20%、電競代工業務約五成，其中30%為電源、20%為機箱。

營收 除息

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