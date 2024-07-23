宏碁：AI應用 重點在商用

PC品牌大廠宏碁（2353）營運長高樹國昨（23）日指出，台灣產業要在AI領域進一步占到好位置，重點在商用領域，他指出，AI會像網路及WiFi技術出現後一樣，產生許多新應用，AI落實商用很重要，商用與消費市場意義大不同，「商用是雪中送炭的炭，消費者應用則是錦上添花。」

對目前的AI PC趨勢，高樹國指出，AI PC是今年Computex最熱門話題之一，另一個則是AI伺服器，「有人說今年是AI PC元年，而元年之後就是圓寂，但AI PC完全不同。有了技術帶動新應用，AI PC不會元年之後就圓寂。

高樹國回顧，在網路及WiFi技術產生後，讓PC有了許多新應用。2009年智慧手機出現，雖導致相機、MP3沒落，但智慧手機取代不了PC，從物理角度來看，智慧手機只能取代與其大小相當或更小的產品。

高樹國指出，手機出來時很多人說PC要死掉了，但疫情出現帶動PC需求開始往上。

現在AI PC的出現，有點類似先前網路及WiFi技術出現，讓PC產生各式各樣新應用，因此，AI PC現在是呈現低斜率往上走，只要殺手級應用出現，需求就會明顯上升。