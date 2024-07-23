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和碩斥資7.8億 墨西哥當地蓋宿舍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）擴大墨西哥廠產能，昨（23）日公告以7.85億元自地委建宿舍，持續衝刺電動車事業。和碩董事長童子賢昨日指出，擴產主要還是因應客戶需求，就近服務客戶，墨西哥廠相對幾年前還在適應當地法規及生態，現在擴產進度還不錯。

和碩代子公司PEGATRON Mexico S.A. de C.V.公告以自地委建宿舍，和碩與Constructora y Proveedora Fuentes S.A. de C.V.簽訂施工承包工程合約，合約總金額約7.85億元。

童子賢表示，因應全球製造業的再平衡趨勢，加上中國大陸少子化跟工資高漲，這幾年美中貿易對抗，而台灣很多OEM、ODM廠商客戶是美商，美商當然受到雙方貿易對抗的影響，而台灣ODM廠商秉持服務精神，在客人要求下，過去四、五年和碩在墨西哥、印度、印尼、越南都有設點。

和碩墨西哥廠主要生產車用產品，最大客戶為特斯拉。和碩共同執行長鄭光志先前表示，電動車仍蓬勃發展，預期今年業績將成長雙位數百分比；不過，因為各國補助，電動車生意競爭變得更激烈。

和碩 墨西哥 電動車

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