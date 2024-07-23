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台虹咬蘋果 營運攻高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

軟性銅箔基板（FCCL）廠商台虹（8039）受惠於蘋果PCB備貨需求升溫，今年第3季營運將登高峰。

法人看好，台虹受惠於蘋果PCB備貨需求升溫，今年第3季營運可望大幅優於去年同期。台虹預定7月31日公布第2季財報。

受惠於蘋果PCB備貨需求升溫，台虹日前公布6月營業收入10.33億元，月增加4.8%，較去年同期大增加40.8%。

台虹先前召開法說會已上修全年展望，當時台虹提到，營運從原先預期個位數成長上修到雙位數。台虹總經理江宗翰也說，AI與高速運算帶動高頻高速材料需求，公司規劃今年第3季提早評估泰國廠的第二期擴充。

至於今年營運高峰是否在第3季，江宗翰先前回應說，確實今年營運高峰仍在第3季，約在7-8月之間，產業需求以電子產業來看至12月都比去年好，材料會比產業提早一季到高峰。

PCB 台虹 蘋果

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