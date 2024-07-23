百一點火三引擎 迎轉機

機上盒廠百一（6152）搭上AI、低軌衛星、光通訊等三大當紅商機，下半年起發酵，營運迎來大轉機。AI方面，從機上盒本業出發，打造AI機上盒；同時結合微波技術、寬頻設備加上AI技術發展低軌衛星產品，兼具軟體與硬體應用，通吃低軌衛星軟硬商機；並揮軍光纖設備，搶攻光通訊市場。

百一主要產品為機上盒，除國際客戶，也打入台灣前五大有線電視多系統營運商及中華電信，近年百一也積極轉型。

百一總經理謝恆榮表示，AI風潮席捲全球，百一因應客戶需求，推出AI機上盒，寬頻閘道設備，並從微波技術延伸，切入低軌衛星等多軌衛星通訊產品線。

謝恆榮透露，過去百一投入AI智能總機及智能帳戶等產品，結合AI及機上盒技術，打造AI機上盒轉接頭，放在既有機上盒上，可升級語音的AI功能。

近年百一客戶也積極搶進寬頻家戶市場，謝恆榮表示，百一推出寬頻閘道（Gateway）設備，鎖定XGS-PON、三頻WiFi7及10G Ethernet，去年第3季已提供首批樣品給歐洲營運商測試，積極爭取歐美客戶訂單。

百一並切入低軌衛星產品，結合微波技術、寬頻設備加上AI技術開發，獲選台灣低軌衛星海事應用科專計畫，針對海事應用自主開發了適應性天線設計，天線控制單元，毫米波升降頻器，軟體定義無線電數據機（SDR modem），正式跨足多軌衛星網路通訊產品線。

謝恆榮表示，百一低軌衛星產品分為硬體及軟體，硬體以地面接收裝置為主，打造天線、天線控制、升降頻器、數據機等四個部件；軟體切入海事應用船舶應用、地面固定接收器（例如家用）及行動接收器（例如車用或飛機）等應用。硬體產品將鎖定國際客戶，軟體則瞄準台灣具有競爭力的遠洋漁業應用，預期2025下半年可望發酵。

百一業績從5月起開始增溫，迎來大轉機。5月營收為2.96億元，月增63.2%，年增94.9%；6月營收持續成長、達3.83元，月增29.1%，年增20.7%。第2季營收8.61億元，季增144.6%；上半年營收12.1億元，年減1.05%。法人表示，百一下半年營運可望維持5、6月水準，全年營收成長，有機會轉虧為盈。