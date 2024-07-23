合勤控新品 瞄準中小企

合勤控（3704）旗下兆勤科技近年以Zyxel為品牌，主打結合資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案，兆勤昨（23）日宣布推出資安路由器，鎖定小型企業、SOHO及遠距工作者市場，助攻合勤控業績。

兆勤看好，資安及AI是當下企業最關注的技術議題，並鎖定成長最快的中小企業市場，自主研發Nebula星雲雲端網路解決方式，2023年網路設備數量成長20%，星雲軟體授權訂閱服務成長八成，資安成長約20%，2024年持續維持雙位數成長，2024年持續啟用AI創新加強網路安全防禦功能。

繼日前推出新WiFi 7無線基地台，搭配Nebula雲端管理，讓中小企無痛升級WiFi 7，兆勤更宣布推出針對小型企業、SOHO和遠端工作者所設計WiFi 6資安路由器，提供網路安全保護。