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6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

中華電 攻5G智慧物流

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（23）日宣布，攜手京揚國際整合5G專網、智慧物流平台及無人搬運車（AGV），並導入AI自動門哨車牌辨識應用，於台中港打造國際級智慧倉儲物流中心。

5G開台以來，中華電信不僅推動用戶升級5G，提升5G滲透率，更積極攜手場域客戶，導入企業專網，透過廣結盟夥伴，發展多元5G企業應用解決方案。

中華電信企客分公司總經理張本元表示，中華電信規劃5G n79專頻專網協助京揚國際導入指定場域，建置企業專屬獨立的網路環境，有效利用頻譜資源，確保應用服務品質。

張本元指出，採用國產n79基站作專頻訊號涵蓋，結合中華電信自主研發的行動邊緣運算設備（MEC），整合「5G自動倉儲智慧物流平台」及「AI門哨自動車牌辨識系統」等兩項應用項目，對提升物流園區控管效率有著關鍵作用。

5G AI 中華電信

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