伊雲谷、虎門 衝刺雲商機

資訊軟體服務商伊雲谷（6689）、虎門科技積極衝刺下半年營運，隨著德國商用軟體巨頭SAP繳出亮眼財報，代理商伊雲谷與虎門科技營運也雨露均霑，同步搶食企業資源規劃（ERP）上雲商機。

SAP最新報告顯示，雲端業務第2季營收成長25%，主要受惠AI應用服務需求持續成長，帶動更多客戶訂閱SAP雲端軟體服務。伊雲谷與虎門科技主要代理SAP的S/4HANA ERP雲端業務相關產品，同步受惠。

SAP今年3月推出SAP ERP上雲激勵計畫，提供資源、服務及轉型激勵措施，協助企業客戶順利搬遷至雲端，透過整合雲端運算業務與強大的AI應用開發平台，客戶雲端服務轉型，SAP相關雲端服務營收規模激增。

虎門科技主力產品電腦輔助工程設計（CAE）市場需求穩定成長，今年將導入工程模擬版本的AI GPT，而另一項業務協同產品商務（CPC）主要代理SAP ERP系統，過去主要客戶為中小型企業，今年朝大型企業拓展，下半年將有新客戶加入，貢獻營收。

虎門目標近兩年內，CPC營收占比由目前的10%提升至超過20%，加上平均單價提升，將推動營收規模擴增。伊雲谷目前營收主要來自雲端服務，AI趨勢推升客戶上雲需求加溫，多雲布局效益逐步顯現，驅動今年營運成長。