精英（2331）積極擴展AIoT市場，降低PC產品營收比重，隨著進入傳統旺季，下半年營運將優於上半年，今年獲利成長幅度將優於營收增幅。

精英拓展非PC業務傳來喜訊，旗下智能解決方案供應商精強科技推出的Venus系列智能AC充電樁，將電壓、插孔、計量模組等多國規格差異挑戰融入單一機殼，使用模組化降低整體成本，提供客戶極具競爭力的價格，獲得客戶好評，並奪下2024iF設計獎設計大獎。

針對下半年展望，精英董事長鍾依文之前指出，今、明年來自AI PC與伺服器等相關產品線，以及精強等兩家小金雞事業，都將是驅動精英成長的主要動能。

鍾依文強調，精英今年上、下半年營運比重將為3：7，全年營收可望回溫，主軸聚焦於毛利率、營益率及淨利率等三率表現。

展望今年，鑑於AI領域，算力、算法、資料為三大支柱，精英將聚焦於算力發展，進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，AI桌上型電腦與筆電，及AI工作站與伺服器的專業應用。

精英表示，該公司已經發表全系列AI PC新品。針對低軌衛星布局，精英攜手成功大學，合作發展低軌衛星OBC（衛星電腦），將搭載百合三號衛星展開太空飛行實驗，藉此建立低軌衛星飛行履歷。

另外，精英也與自動化大廠廣運開發以LIVA X5A無風扇迷你電腦為主，打造的智慧無人巡檢車（AMR）解決方案，呼應輝達創辦人黃仁勳看好機器人產業應用前景，移動式AI機器人亦將是未來布局重心。