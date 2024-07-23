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台虹預定7月31日公布第二季財報

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

軟性銅箔基板（FCCL）廠商台虹（8039）預定7月31日公布第二季財報，台虹23日公告，公司113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期，董事會預計召開日期：113/07/31。

受惠於蘋果PCB備貨需求升溫，軟性銅箔基板FCCL廠商台虹日前公布2024年6月份合併營業收入，為新臺幣10.33億元，月增加4.81%，較去年同期增加40.77%。

台虹先前召開法說會，公司已上修全年展望，當時台虹提到，營運從原先預期個位數成長上修到雙位數。台虹總經理江宗翰也說，AI與高速運算帶動高頻高速材料需求，公司規畫今年第3季提早評估泰國廠的第二期擴充。

至於今年營運高峰是否在第3季？江宗翰先前回應說，確實今年營運高峰仍在第三季可能約在7-8月之間，產業需求以電子產業來看至12月都比去年好，材料會比產業提早一季到高峰。

台虹 銅箔基板

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