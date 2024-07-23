現觀科除息首日陷貼息 每股發3元股利、殖利率2.05%
電信數據分析大廠現觀科（6906）23日進行除息交易，每股配發現金股利3元，參考價為143.5元，相較22日收盤價146.5元，現金殖利率為2.05%。而早盤開高走高，一度攻上145.5元，但盤中受市場影響走低翻黑，下跌至142元暫時呈現貼息態勢，不過隨著5G時代來臨，外界看好現觀科（6906）具有極高精準度的定位能力，因此看好其後市發展。
事實上，現觀科藉由自主研發的 CovMo 平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，也讓自身的海外銷售版圖持續加速擴大。不僅如此，CovMo 平台還能支援 O-RAN 開放式架構，客戶能通過雲端架構，滿足各種端到端數據分析和軟體服務需求，開拓新的營運商機。
至於此次合作由英特爾於去年開發、推出的「第 4 代 Intel Xeon可擴充處理器」，主要基於「Accelerate with Xeon」訴求，可提供多項加速器，並幫助處理器核心卸載許多繁雜瑣碎的工作，從而釋放更多 CPU 運算週期來執行關鍵運算，使企業得以更有效利用處理器核心，一來有助降低伺服器建置成本，二來許多 ISV 採取核心數定價模式，所以隨著所需核心數降低、意謂企業更能發揮軟體授權支出效益。
事實上，現觀科不僅拿下市場領先地位，客戶續約率接近100%，深獲全球各大知名電信公司青睞，持續維持穏健的成長動能，並贏得中東地區新客戶合約，該客戶為沙烏地阿拉伯市佔第二大的電信業者，挹注營運的中長期成長。展望未來，董事長邱大剛也看好訂單能見度持續成長，並超越其他競爭對手，自己也將繼續帶領團隊迎戰困局、逆風高飛。
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