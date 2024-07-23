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愛普 強攻AI、高速運算

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
愛普董事長陳文良。 愛普／提供
愛普董事長陳文良。 愛普／提供

法人看好，記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）瞄準龐大的AI和高速運算（HPC）市場，隨著AI技術快速發展，愛普獨創的VHM（Very High-bandwidth Memory）技術，有望顯著提升AI和HPC的效能，為後市營運挹注可觀動能。

公司指出，目前AI事業部的投資主力仍聚焦自行開發的3D堆疊技術記憶體VHM，可望作為AI、HPC等應用市場中最具全面性的解決方法，現階段在LLM（大型語言模型）已通過半數以上的概念驗證（POC），主流產品要達到量產估計需要三年。

愛普*強攻AI、HPC市場
愛普*強攻AI、HPC市場

愛普*董事長陳文良曾表示，儘管AI事業部正處於概念驗證階段，不過公司將發展重心放在未來二至三年的規劃，隨著半導體產業庫存調整完畢，市場需求將逐漸回升，正向看待愛普*的技術在未來的AI浪潮中將發揮關鍵作用。

陳文良表示，HPC在效能上存在瓶頸，若要突破需要依賴愛普*的VHM方案，在VHM成為市場上唯一的選擇，愛普將致力於推動VHM技術的快速落地。

業界認為，由於大型語言模型（LLM）需要大容量記憶體、超高頻寬及超低功耗的全新硬體架構，而愛普*的VHM技術將有助於提升效能，樂觀推估未來該技術的滲透率將明顯拉升。

AI 記憶體

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