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中華電光纖技術 報捷

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（22）日宣布完成新一代光纖到家25GS-PON技術測試，可成為5G網路前置及後置網路支援，更攜手和碩O-RAN的5G設備、WiFi 7路由器加上終端，實現新一代AR、VR與AI創新應用。

中華電信以成為數位生態系統協創者為目標，積極發展超高速光纖接取技術，並整合行動網路，滿足不同場域AI智慧生活新應用。

近年中華電信持續透過光纖到家技術（FTTH）推升光纖上網傳輸速度，下載傳輸速度達2Gbps，上傳則為1Gbps，因應未來AI等多元應用發展，傳輸速度需求將持續提升，中華電信也推動新一代光纖到家25GS-PON技術方案，持續提升用戶連網頻寬，7月宣布成功完成25G服務現場應用測試。

中華電表示，透過Nokia接取網路平台，加上攜手和碩提供的行網O-RAN、接取通訊產品及新一代AR、VR應用終端，成為整合行動與固定接取網路與應用終端的重要驗證里程碑。

5G 中華電信 光纖

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