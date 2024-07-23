快訊

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

華通拚業績 雙引擎熱轉

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB族群步入傳統旺季，龍頭臻鼎-KY、欣興等指標廠產能利用率提升之餘，法人也看好華通（2313）AI手機與低軌衛星應用雙引擎熱轉，有助下半年營運顯著走強。

法人分析，華通將受惠消費者對美系大客戶AI產品出現汰舊換新潮，加上低軌衛星大客戶衛星發射數量與使用者終端設備鋪設持續增加，皆成為下半年營運動能。

在低軌衛星業務方面，相關衛星及寬頻網路市場規模預估未來十年內將達上百億美元。法人評估，華通囊括SpaceX、Kuiper、Oneweb等指標業者訂單，為全球主要的低軌衛星用板供應商，加上公司持續調整台灣區產能、設立泰國廠積極接單生產，相對去年可望有倍數成長機會。

華通泰國廠目標今年第4季試產，初期產能規劃約30萬平方英呎，優先生產衛星通訊相關產品的硬板。

華通董事長江培琨日前於股東會表示，泰國新廠建設十分順利，未來華通將利用既有全球高密度連接板（HDI）領導地位，積極精進AI手機、折疊手機、AI PC／NB相關應用開發。

低軌衛星 折疊手機 華通

延伸閱讀

正崴帶勁 內外皆美

神基強固電腦業務 熱轉

台積電法說過後…聯發科（2454）股價可望反彈？專家：「這檔」更值得留意

促進低軌衛星服務發展 數發部預告新增使用頻段

相關新聞

敦吉第2季EPS 1.48元 毛利率衝高

半導體通路與零組件商敦吉（2459）昨（22）日公告上半年稅後純益3.08億元，每股純益2.92元，毛利率26.76%。...

華通拚業績 雙引擎熱轉

PCB族群步入傳統旺季，龍頭臻鼎-KY、欣興等指標廠產能利用率提升之餘，法人也看好華通（2313）AI手機與低軌衛星應用...

茂林季營收 衝全年高峰

導光板大廠茂林-KY（4935）受惠美系大客戶新產品量產出貨，外界預期，本季營運有望攀全年高峰。

愛普 強攻AI、高速運算

法人看好，記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）瞄準龐大的AI和高速運算（HPC）市場，隨著AI技術快速發展，愛普獨創...

中華電光纖技術 報捷

中華電信（2412）昨（22）日宣布完成新一代光纖到家25GS-PON技術測試，可成為5G網路前置及後置網路支援，更攜手...

精誠展望後市 深耕雲端資安

精誠（6214）強攻AI、雲端和資安商機，展望下半年，看好生成式AI的應用商機，同時也整合集團在雲端和資安上的核心能力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。