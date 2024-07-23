華通拚業績 雙引擎熱轉
PCB族群步入傳統旺季，龍頭臻鼎-KY、欣興等指標廠產能利用率提升之餘，法人也看好華通（2313）AI手機與低軌衛星應用雙引擎熱轉，有助下半年營運顯著走強。
法人分析，華通將受惠消費者對美系大客戶AI產品出現汰舊換新潮，加上低軌衛星大客戶衛星發射數量與使用者終端設備鋪設持續增加，皆成為下半年營運動能。
在低軌衛星業務方面，相關衛星及寬頻網路市場規模預估未來十年內將達上百億美元。法人評估，華通囊括SpaceX、Kuiper、Oneweb等指標業者訂單，為全球主要的低軌衛星用板供應商，加上公司持續調整台灣區產能、設立泰國廠積極接單生產，相對去年可望有倍數成長機會。
華通泰國廠目標今年第4季試產，初期產能規劃約30萬平方英呎，優先生產衛星通訊相關產品的硬板。
華通董事長江培琨日前於股東會表示，泰國新廠建設十分順利，未來華通將利用既有全球高密度連接板（HDI）領導地位，積極精進AI手機、折疊手機、AI PC／NB相關應用開發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言