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敦吉第2季EPS 1.48元 毛利率衝高
半導體通路與零組件商敦吉（2459）昨（22）日公告上半年稅後純益3.08億元，每股純益2.92元，毛利率26.76%。敦吉指出，受惠於製造事業群獲利動能旺，帶動上半年毛利率、獲利同步創同期新高。
敦吉第2季毛利率29.71%，季增5.71個百分點，年增13.84個百分點；營益率14.27%，季增2.67個百分點，年增7.41個百分點；稅後純益為1.54億元，與首季持平，年增15%，每股純益1.48元。
敦吉上半年獲利3.08億元，年成長21%，每股純益2.92元。若排除子公司匯回股利課稅影響，上半年每股純益為3.13元。
敦吉說明，製造事業群第2季營運動能持續強勁，相關營收及獲利維持雙成長，對集團的營收貢獻超過五成、達52%，對集團的獲利占比更達73%；尤其在音圈馬達領域，相關產品年成長率高達五成以上。
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