快訊

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

茂林季營收 衝全年高峰

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

導光板大廠茂林-KY（4935）受惠美系大客戶新產品量產出貨，外界預期，本季營運有望攀全年高峰。

法人點名，茂林主要為蘋果筆電背光鍵盤導光板主力供應商，隨蘋果本季新品齊發，外界預期，相關供應鏈受惠大。茂林昨（22）日不評論單一客戶訂單動態及法人預估財務數字。

因應大客戶訂單需求，茂林今年赴越南投資，日前已公告以租地委建方式興建越南廠房，投資金額為4,825億越南盾（約新台幣6.06億元），公司表示，目前該廠正興建中，預計今年第4季完成，最快明年第1季量產。

茂林規劃今年資本支出約11億元，為近年新高，年增11.8倍，主要因應越南廠投資所需，其中，越南廠預計投資8億元，其他為產線升級自動化建置。

茂林表示，越南廠預計25%產能由上海廠移轉過去，除了既有美系客戶外，也會有其他客戶加入，以因應當地缺工可能，目前越南廠規劃大幅提高自動化程度，有助於提高毛利率。

茂林昨天股價逆勢收紅，終場收58.7元，小漲0.3元。茂林6月營收5.68億元，月減8.5%，年增2.4%；上半年營收32.15億元，年增13%。其中，第2季營收18.08億元，季增28.4%，年增2.9%。

近年茂林以既有光學技術核心能力擴大利基，除了IT導光板之外，也延伸應用到車載、穿戴產品等領域。上半年營收結構中，IT應用營收已降至64%、消費性電子包含車載電子書等占20%、電視顯示器產品占5%。

茂林 越南盾

延伸閱讀

群創面板級封裝夯 友威科、東捷吃設備大餅

全民權證／中砂 二檔強強滾

瑞儀越南廠發包估明年量產 高雄研發中心2027年啟用

越南移工仙人跳同鄉 擄走毆打再跨海勒贖5億越南盾

相關新聞

敦吉第2季EPS 1.48元 毛利率衝高

半導體通路與零組件商敦吉（2459）昨（22）日公告上半年稅後純益3.08億元，每股純益2.92元，毛利率26.76%。...

華通拚業績 雙引擎熱轉

PCB族群步入傳統旺季，龍頭臻鼎-KY、欣興等指標廠產能利用率提升之餘，法人也看好華通（2313）AI手機與低軌衛星應用...

茂林季營收 衝全年高峰

導光板大廠茂林-KY（4935）受惠美系大客戶新產品量產出貨，外界預期，本季營運有望攀全年高峰。

愛普 強攻AI、高速運算

法人看好，記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）瞄準龐大的AI和高速運算（HPC）市場，隨著AI技術快速發展，愛普獨創...

中華電光纖技術 報捷

中華電信（2412）昨（22）日宣布完成新一代光纖到家25GS-PON技術測試，可成為5G網路前置及後置網路支援，更攜手...

精誠展望後市 深耕雲端資安

精誠（6214）強攻AI、雲端和資安商機，展望下半年，看好生成式AI的應用商機，同時也整合集團在雲端和資安上的核心能力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。