茂林季營收 衝全年高峰

導光板大廠茂林-KY（4935）受惠美系大客戶新產品量產出貨，外界預期，本季營運有望攀全年高峰。

法人點名，茂林主要為蘋果筆電背光鍵盤導光板主力供應商，隨蘋果本季新品齊發，外界預期，相關供應鏈受惠大。茂林昨（22）日不評論單一客戶訂單動態及法人預估財務數字。

因應大客戶訂單需求，茂林今年赴越南投資，日前已公告以租地委建方式興建越南廠房，投資金額為4,825億越南盾（約新台幣6.06億元），公司表示，目前該廠正興建中，預計今年第4季完成，最快明年第1季量產。

茂林規劃今年資本支出約11億元，為近年新高，年增11.8倍，主要因應越南廠投資所需，其中，越南廠預計投資8億元，其他為產線升級自動化建置。

茂林表示，越南廠預計25%產能由上海廠移轉過去，除了既有美系客戶外，也會有其他客戶加入，以因應當地缺工可能，目前越南廠規劃大幅提高自動化程度，有助於提高毛利率。

茂林昨天股價逆勢收紅，終場收58.7元，小漲0.3元。茂林6月營收5.68億元，月減8.5%，年增2.4%；上半年營收32.15億元，年增13%。其中，第2季營收18.08億元，季增28.4%，年增2.9%。

近年茂林以既有光學技術核心能力擴大利基，除了IT導光板之外，也延伸應用到車載、穿戴產品等領域。上半年營收結構中，IT應用營收已降至64%、消費性電子包含車載電子書等占20%、電視顯示器產品占5%。