樂事綠能公告6月自結數 稅前損益926.8萬元
樂事綠能（1529）22日公告6月自結數，合併稅前損益926.8萬元，累計前6月稅前損益3,473萬元，樂事綠能指出，自結數尚未經會計師簽證，實際數字以本公司公告經會計師簽證之財務報告為據。
樂事綠能首季稅後虧損1,707.9萬元，每股稅後虧損0.11元，主要受到業外虧損，因股價波動導致須認列金融資產的評價損失，不過因受惠台電強韌電網計畫，持續出貨台電亭置式變壓器，6月單月營收達1.04億元，年增327.28%，為近9月以來最佳單月營收。
樂事綠能指出，台電亭置式變壓器標案訂單屬於台電強韌電網計畫一環，陸續將有相關標案釋出，公司將積極爭取，為未來營運奠定基礎。
綠能業務發展及策略方面，樂事綠能指出，將參與太陽能電廠之標案，加強與大型投資商合作，開發並建置太陽能發電系統，並自行開發太陽能電廠之關鍵設備，投資並持有太陽能電廠及太陽能電廠維運（O&M）服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言