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樂事綠能公告6月自結數 稅前損益926.8萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

樂事綠能（1529）22日公告6月自結數，合併稅前損益926.8萬元，累計前6月稅前損益3,473萬元，樂事綠能指出，自結數尚未經會計師簽證，實際數字以本公司公告經會計師簽證之財務報告為據。

樂事綠能首季稅後虧損1,707.9萬元，每股稅後虧損0.11元，主要受到業外虧損，因股價波動導致須認列金融資產的評價損失，不過因受惠台電強韌電網計畫，持續出貨台電亭置式變壓器，6月單月營收達1.04億元，年增327.28%，為近9月以來最佳單月營收。

樂事綠能指出，台電亭置式變壓器標案訂單屬於台電強韌電網計畫一環，陸續將有相關標案釋出，公司將積極爭取，為未來營運奠定基礎。

綠能業務發展及策略方面，樂事綠能指出，將參與太陽能電廠之標案，加強與大型投資商合作，開發並建置太陽能發電系統，並自行開發太陽能電廠之關鍵設備，投資並持有太陽能電廠及太陽能電廠維運（O&M）服務。

台電 太陽能電廠 綠能

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