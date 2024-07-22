台積電收939元 短短4天跌掉116元、市值蒸發3兆

台股22日收在22,256.99點，大跌612.27點，台積電（2330）收在939元，下跌31元，跌幅3.19%，短短4個交易日就跌掉116元，市值蒸發3兆元，降至24兆3,516億元。

外資連賣，ADR上周重挫11.5%，創2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線跌幅，台積電22日再往下探底，早盤以964元開低後走低，一度下滑至938元，最後一盤爆出6,537張賣單，收在939元，下跌31元，跌幅3.19%。

台積電股價在寫下歷史新高的1,080元後往下走跌，已下跌141元，市值蒸發3.65兆元，由28兆元往下縮水；若是統計近4個交易日則是下跌116元，市值蒸發3兆元。

台股22日開低走低，盤中一度下滑至22,130.88點，大跌738.38點，一度跌破季線，終場收在22,256.99點，大跌612.27點，統計4個交易日大跌1,740.26點，台積電為指數重挫的關鍵，22日影響大盤指數245點。

台積電預估對第3季合併營收 224~ 232 億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於 42.5~ 44.5%之間。

台積電調升今年業績增幅，由前一次預估年增21~26%，上調為略微超過24~26%；同時上修今年資本支出預測區間下緣，從原本的280~320億美元，修正為300~320億美元。