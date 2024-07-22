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GB200伺服器受傳言衝擊 鴻海盤中跌逾6%失守200元

中央社／ 台北22日電
GB200 AI 伺服器機櫃。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
GB200 AI 伺服器機櫃。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

台積電、鴻海等電子權值股領跌，台股盤中重挫740點，其中鴻海早盤跌破200元關卡，盤中最低191元，跌13元，跌幅6.37%，回測190元和季線約189.4元支撐，市值蒸發新台幣1802億元，跌破2.7兆元，力守2.65兆元。

根據統計，鴻海股價從7月9日近17年盤中高點234.5元至今天低點191元，10個交易日跌幅達18.5%，跌43.5元，市值蒸發6030億元。

若以鴻海創辦人郭台銘6月持股約17.42億股粗估，近10個交易日郭台銘手上持股市值蒸發近758億元。

市場傳出內建輝達（NVIDIA）GB200晶片的AI伺服器，出貨前夕由於關鍵水冷零組件出狀況，使得GB200機櫃發生漏水，此外市場也傳出GB200伺服器主板有過熱情形，因此GB200伺服器出貨時程傳出延遲。

產業人士表示，鴻海是GB200伺服器關鍵零組件主要供應商，目前出貨進度並未延遲，按照規劃第3季起逐步出貨。

鴻海旗下工業富聯是輝達高階伺服器主要供應夥伴之一，工業富聯日前在線上投資平台回應投資人提問表示，工業富聯正全力配合客戶對開發進度的要求，目前新產品進度和生產整備如期推進，經營情況一切正常。

工業富聯董事長鄭弘孟在6月表示，台灣廠GB200伺服器產能已到位，海外首個GB200伺服器生產線將在墨西哥廠，最快第3季開始小量生產。

市場人士評估，鴻海是GB200 NVL72伺服器主板和switch board主要供應商之一，預估占GB200伺服器主板供應比重達50%，鴻海也是GB200伺服器晶片模組獨家供應商，也是大部分交換器閘（switch tray）供應商。

工業富聯評估，今年AI業績占工業富聯雲端運算總營收比重可到40%，AI伺服器占全球市占率可到40%。

伺服器 鴻海

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