神基強固電腦業務 熱轉

神基（3005）第2季強固電腦業績比重維持五成高檔，產品組合有利毛利率表現。展望後市，隨傳統旺季來臨、美國聯邦標案進度逐步順暢，加上AI機種陸續發酵，神基強固電腦業務展望維持正向。法人估，神基本季營收將優於上季，下半年營運會比上半年出色。

談到營運，神基董事長黃明漢先前透露，綜合機構件業務有望先蹲後跳，主要是生成式AI讓產業看到曙光，且在品牌廠推出AI PC新品下，預期下半年需求將逐步升溫，產業復甦指日可待。

法人預期，隨著美國聯邦標案進度走順，加上神基AI機種逐步展開貢獻，有助強固電腦出貨走強，加上綜合機構件業務在品牌廠AI PC新品推出下有望回溫，都對神基營運有利。

神基預期，今年三大業務皆會成長，以強固電腦為主要增長動能，綜合機構件、車用業務則相較去年低個位數增長，全年營收維持年增7%至12%的目標。

神基第2季營收86.54億元，季減0.59%，年增0.3%。由於強固電腦業務毛利率在產品組合中偏高，第2季在比重超過過五成下，法人預估，神基第2季毛利率將維持高檔水準。