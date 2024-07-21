正崴帶勁 內外皆美
正崴（2392）受惠蘋果iPhone 16新機上市前備貨潮推升零組件出貨，加上遊戲機庫存調整結束，以及旗下森崴能源工程入帳認列高峰落在下半年到明年，業內業外同步助攻，下半年到明年營運展望持續看好。
正崴表示，客戶系統產品庫存調整在上半年結束，下半年包括系統產品及零組件產品業績都會成長；轉投資能源部分，旗下森崴今明年是營收認列高峰，下半年也會成長；通路方面，下半年要看客戶新機銷售狀況，整體毛利率有望逐季上揚。
正崴強調，下半年看好AI PC與AI伺服器高速傳輸線前景。至於美系手機客戶將導入AI，並改用Type C規格所帶動的商機持續發酵，低軌衛星連接器與相關線纜產品需求也相當暢旺。
至於AI資料中心布局，將打造亞洲算力最大的AI綠能運算中心，第一期投資金額20億元，今年第4季即可在土城民權廠建置完成。
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