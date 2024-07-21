凌群攻海外 展望樂觀

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

凌群（2453）總經理劉瑞隆表示，看好今年AI及ESG等需求顯著成長，並且積極拓展海外市場，今年業績展望樂觀。

凌群6月營收5.34億元，月增8.92%，年增8.92%；上半年營收29.48億元，創同期新高。

劉瑞隆透露，凌群於生成式AI的創新解決方案「NeuroChain」，透過建立地端知識庫方式，使得大語言模型（LLM）能針對中間層範圍內的問題，達到高精準度處理。

凌群並有「NeuroCodie」方案，透過設定介面，自動產生優化的提示語，透過生成式AI產生程式碼，使用者不需要撰寫任何提示語，能產生完整專案。

針對企業ESG永續發展應用，凌群今年收集用電監控及碳盤查平台、雲端資料庫與雲服務及辦公室管理等解決方案。

AI 凌群

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