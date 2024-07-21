創意目標價 瑞銀喊1,860

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

瑞銀證券發布報告指出，創意的委託設計（NRE）業務大幅成長，第2季營收優於瑞銀及市場預期，下半年營收將持續成長，全年預估將成長10%，因此將目標價從1,560元上調到1,860元，維持「買進」評等。

報告指出，創意第2季營收季增18%，主因加密貨幣及其他應用等業務，激勵NRE營收季增率達103%，遠高於公司原本預估的20%多。量產營收則季減8%，遜於原先公司預估季增個位數，原因是客戶持續去化庫存，抵銷微軟Cobalt 100及Maia 100的初期貢獻。

報告指出，創意營收的NRE比重增加，且整體營收規模也成長，瑞銀預估創意第2季的毛利率可望增加130個基本點（1個基本點是0.01個百分點）到31%，高於法人預估的30.2%；第2季營業利益率也可望增加350個基本點到15.9%，高於法人預估的14.5%。

瑞銀預估，創意下半年營收可望逐季改善，主要受惠於NRE的紮實營收及量產業務的復甦。雲端AI晶片組需求增大，加上加密貨幣急單，都可望讓創意今年的量產業務維持穩定，優於公司本身預估的溫和下滑；全年總營收可望成長10%，略優於公司預估的7-9%。

瑞銀指出，創意2024-2026年營收的年均複合成長率（CAGR）可望達35%，2024-2026年獲利CAGR則成長48%；NRE營收CAGR將達25%，受惠於升級到先進製程；量產營收CAGR達42%，雲端AI為主要驅動力，占總營收比重將從2023年的7%上揚到2026年的25%。

瑞銀將創意今年預估EPS從26.73元下調到26.44元，但明年預估EPS從38.09元上修到45.66元，2026年的預估EPS從53.01元上調到58.01元，以明年預估獲利推估，給予40倍本益比，並上修目標價。

營收

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