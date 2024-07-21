廣達、緯穎 搶散熱商機

AI熱潮持續延燒，隨著晶片功耗不斷提升，帶動散熱需求水漲船高，廣達（2382）、緯穎搶食AI伺服器代工商機之餘，也鎖定直接式液冷散熱、智慧熱管理軟體等技術，搶進散熱市場，藉此擴大AI接單優勢。

隨著AI晶片升級，市面上流通的伺服器功耗大幅提升至1,000瓦，過往氣冷、3D VC（均熱板）已無法有效散熱，引爆新一波散熱商機，吸引廣達、緯穎搶進。

廣達發言人楊俊烈指出，團隊透過旗下雲達科技開發出的液冷技術，打造利用冷卻液分配單元（CDU）以及風扇式散熱背門架設的整機櫃「水冷方案QoolRack」，成功搶市。

楊俊烈指出，現階段資料中心面臨運算效能和冷卻成本之間平衡的挑戰，廣達自研液體冷卻解決方案，主要採用直接晶片冷板設計、後門熱交換器（RDHx）和智慧管理功能，可提供合作的處理器發揮更高效能，同時保持功耗成本低。

此外，上述機架級解決方案也可以與傳統風冷機架並排安裝，無需更改資料中心級基礎設施，從而可以快速部署並符合當今資料中心的現有伺服器機架，並且可高效降低冷卻功耗70%，協助客戶無縫接軌升級至液冷式基礎設施。

楊俊烈表示，廣達擁有足夠的液冷技術，當散熱架構設計好後，就可向散熱零組件供應商採購，並協助將產品組合賣給客戶，持續提升整體營收與獲利。

緯穎也長期投資散熱和先進液冷技術，該公司液冷方案設計用於DLC機櫃、浸沒式冷卻水箱，以及資料中心設施的冷卻管理系統，不僅可搭配不同的in-row CDU和sidecar相容運作，也能提供即時監測、冷卻能耗優化以及即時漏液檢測與控制等功能。

法人指出，廣達及緯穎已是AI伺服器代工主要大廠，隨著兩家公司各自強化散熱等技術能力，有助後續承接更多AI代工訂單。