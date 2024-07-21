微星拓版圖 新品一波波

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微星（2377）本季迎來旺季，有助板卡業務出貨增加，伴隨AI應用擴大，以及新品一波波助攻，預期下半年營運將優於上半年。

受制於主機板淡季效應，微星第2季合併營收降至466.71億元，季減2%；上半年合併營收942.98億元，年增11.08%。

微星認為，下半年進入傳統旺季，隨著電競與AI筆電等新產品陸續發表，加上與賓士AMG等豪華品牌聯名推出筆電，可望提升出貨單價，看好下半年營運將優於上半年。

微星並積極拓展DIY市場，目前不論主機板、顯示卡銷售情況皆佳。在AI PC方面，微星已推出涵蓋英特爾、超微平台等多個新機種，且符合微軟定義下的AI PC，預期下半年業績將逐步發酵，隨著市場對AI PC接受度提高，預期明年貢獻會更加顯著。

微星董事長徐祥之前表示，主機板、顯卡、筆電與顯示器等產品今年需求強勁，預期主機板與顯卡至少年增二至三成，顯示器更是看增50%以上，尤其DIY市場需求強勁，目前產品賣到缺貨，供不應求。

微星並積極擴產，今年1月取得桃園龜山廠土地3,400多坪，規劃蓋1萬多坪廠房、八層樓建築，主要用來生產AI伺服器、車載產品、充電樁與AIoT等，總投資額50多億元，規劃今年底開工，2027年前完工生產。

AI 微星 筆電

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