PCB族群 搶進泰國設廠

全球PCB族群積極搶進泰國設廠，泰國官方統計，將有50個工廠陸續在當地投產。PCB業界預期，泰國最快2030年躍居產業前四大產地，台廠方面，包括龍頭臻鼎-KY（4958）、欣興、華通、金像電等均積極前進泰國布局，預計當地產能2025年陸續開出，挹注營運。

研究機構數據顯示，泰國憑藉相對成熟的PCB及下游電子產業，在區域內具有領先的競爭力。2023年，泰國PCB 在地生產產值約占全球3.8%，隨著全球主要PCB廠持續在當地布局，預計2025年比重可成長至4.7%。

泰國投資促進委員會（BOI）秘書長Narit Therdsteerasukdi說，不斷變化的全球經濟動態，已導致主要製造基地向泰國轉移，泰國的基礎設施、高技能勞動力和強大的供應鏈，成為對全球投資者有吸引力的目的地，特別是電子和PCB產業。

泰國印刷電路板協會主席Pithan Ongkosit強調，隨著BOI投資支持的50家工廠陸續設立，有助後續全球PCB產值上看10%，使泰國成為繼台灣、中國大陸、南韓和日本之後，全球第四大PCB生產國，預計創造5萬至8萬個就業機會。

PCB族群搶進泰國布局

PCB產業積極布局東南亞，PCB大廠積極投資泰國之際，銅箔基板（CCL）材料商聯茂、台燿與軟性銅箔基板（FCCL）大廠台虹等近三年也在泰國投資。

台虹旗下位於泰國安美德春武里工業園區（AMATA City Chonburi Industrial Estate）的泰國廠已開幕，並於2024年第1季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能。業界認為，該廠象徵PCB上游布局泰國最快的成功案例。

台灣電路板協會（TPCA）指出，台灣已有多家PCB指標型企業與其供應鏈前往泰國投資設廠，對各類人才需求殷切。

此外，半導體設備耗材維修代工等廠商也揮軍泰國設廠，以因應新單需求及地緣政治變化。其中，京鼎規劃投入1.2億美元設立泰國廠，預計2025下半年開出產能。

東南亞地區正成為全球PCB和電子供應鏈直接受惠區域。TPCA 分析，東南亞地區除了勞動力充裕、人力成本相對低廉等優勢以外，地緣政治風險亦極其有限。在當前國際緊張局勢中，該區域成為企業尋求第二生產基地的熱門選擇，有利推動當地 PCB 產業發展。