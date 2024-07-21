電信三雄攻OTT 大豐收

電信三雄深耕OTT影音串流服務，上半年點閱率、觀影分鐘數大豐收，更積極搶推獨家內容，大搶暑假眼球商機。中華電信（2412）上半年Hami Video影劇館+點閱率是去年同期的2.55倍；台灣大MyVideo上半年總觀影超過4.3億分鐘；遠傳friDay影音上半年整體觀看也突破6.3億分鐘。

中華電信旗下Hami Video影劇館+公布上半年收視排行榜，受惠於獨家熱門戲劇、電影及卡通動漫多元，助攻點閱數為去年的2.55倍，以戲劇類成長最多。

中華電信指出，獨家首播金馬影帝吳慷仁最新台劇《塑膠花》，登周末首播台劇點閱第一，創造Hami Video一波波收視高峰。

電信三雄上半年OTT大豐收

此外，電影點閱受惠於《破墓》、《蜂刑者》、《名偵探柯南黑鐵的魚影》等獨家搶先看電影，帶動上半年點閱次數亦較去年同期翻倍成長；《破墓》更創下Hami Video連續三周超過10萬不重複用戶點閱收看。

搶攻暑假眼球商機，中華電信指出，強打《塑膠花》、《The Auditors監察》、《犯罪都市4》；迎接2024巴黎奧運7月底登場，預期可望在帶起新一坡收視熱潮。

台灣大旗下影音串流平台MyVideo公布2024上半年收視排行，總觀影超過4.3億分鐘，多元高品質影視作品推升返利黑卡新用戶，年增近五成。其中，《不夠善良的我們》首播期間不帶動MyVideo新註冊會員數成長翻倍，實境節目互動、演唱會節目帶動節目館累積觀看時數較去年同期成長二成，累積觀看次數則成長近三成。

台灣大表示，暑假到來，推出《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章 搶先版 (4K 杜比)》、《特技玩家 搶先版》，《繁花》持續獨家熱播。

遠傳friDay影音獲尼爾森第1季市調本土OTT付費第一名。friDay影音公布2024上半年收視排行，榜首為《夜晚盛開的花》，長青韓綜《Running Man》排名第二，第三名《聯結》，總結2024上半年平台數據，整體觀看分鐘數突破6.3億，透過觀看時長分析，付費會員較去年成長20%、免費會員成長22%。

遠傳表示，持續聚焦AI發展，打造業界首見的AI推薦片單，也推升看片數及觀影分鐘數成長。