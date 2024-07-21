快訊

遇高溫容易讓藥品變質失效 專家揭這幾種藥應妥善保存要領

中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

謝國樑、馬英九2022勝利三握 兩人今勝利重握對抗罷免

世芯-KY 第2季營收成長三成 法人估全年 EPS 上看72.7元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

世芯-KY（3661）第2季營收季增三成，法人機構表示，現在 HPC、AI領域占其營收比重高達90%以上，整體客戶需求相當強勁，公司看好2024年營運續創新高，2025年也有信心，2026年在新一代晶片加持下，營運會進入爆發期下，預估今年每股獲利（EPS）上看72.7元。

世芯-KY的6月營收續創新高，第2季營收季增29.8%，HPC、AI領域占營收比重高達90%以上，公司表示將會持續專注HPC、AI領域，整體客戶需求相當強勁，看好今年營運續創新高，明年也有信心，2026年在新一代晶片加持下，營運會進入爆發期。

法人機構指出，研發方面，世芯-KY在去年持續投入資源發展高階製程晶片設計、3DIC 先封設計台與客製化IP，加強與合作夥伴合作，例如與新思科技合作 Soft Chiplet 平台；目前已成功有數個N7、N5人工智慧及高效能運算設計案，以及先進2.5D、3D封裝技術進入量產，亦有多項N4和N3客製化晶片設計案正進行中。

其中，海外設計資源擴展方面，AI主要客戶以美國為主，因應客戶要求設計不能在中國國內進行，因此有擴大日本與台灣設計能量，也在馬來西亞、越南成立子公司，馬來西亞團隊現階段已將近30個人，越南國內支持力道大，人才也很充裕，目標2024年底、2025年初中國與非中國的設計資源達各50%。

分析師指出，展望2024年，世芯-KY將持續以創新技術、先進製程設計、尖端研發實力及策略拓展市場先機，產品方面將著重於高效能運算、人工智慧、物聯網與車用電子等。在市場面上，世芯-KY也將加大北美市場投入，預估今年 EPS 約72.7元。

世芯

延伸閱讀

大立光邁入旺季 第3季營收預期季增53.8％

高速傳輸族群 Q3出貨喊衝…貿聯、佳必琪等將寫佳績

六檔金融股 接力除權息

台積電財報／第2季EPS 9.56元 美元營收與毛利率都超越財測

相關新聞

川普一席話應聲下挫 台積電能上車嗎？謝金河指還沒到地板價

美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）接受《彭博商業周刊》專訪時，點名「台灣100％奪取了我們的晶片事業，應該付美國保護費」，讓台積電一周來...

台積成長強勁 上修財測 魏哲家：看好本季營收續創高

台積電董事長魏哲家昨（18）日在法說會上表示，看到客戶更強的需求，看好本季美元營收可望續寫新猷，季增率可達7.5％至11...

中揚光 大股東申讓持股

中揚光（6668）昨（18）日公告，大股東Deve&Joan Happy Life申報轉讓持股1,600張，預計轉讓後持...

台灣大 搶智慧停車商機

台灣大（3045）領投的智慧出行平台USPACE進軍日本，昨（18）日宣布併購日本知智慧停車品牌Nokisaki軒先，U...

醫療科技展 代工四雄搶鏡

「台灣醫療科技展」將於12月5日登場，國內四大電子代工廠廣達（2382）、仁寶、緯創、英業達都將參展，大秀醫療相關布局肌...

聯發科31日法說 釋Q3展望

手機晶片大廠聯發科（2454）昨（17）日宣布，將於7月31日舉行法說會。外界預期，該公司屆時除了公布第2季財報，也將釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。