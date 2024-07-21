世芯-KY 第2季營收成長三成 法人估全年 EPS 上看72.7元

世芯-KY（3661）第2季營收季增三成，法人機構表示，現在 HPC、AI領域占其營收比重高達90%以上，整體客戶需求相當強勁，公司看好2024年營運續創新高，2025年也有信心，2026年在新一代晶片加持下，營運會進入爆發期下，預估今年每股獲利（EPS）上看72.7元。

世芯-KY的6月營收續創新高，第2季營收季增29.8%，HPC、AI領域占營收比重高達90%以上，公司表示將會持續專注HPC、AI領域，整體客戶需求相當強勁，看好今年營運續創新高，明年也有信心，2026年在新一代晶片加持下，營運會進入爆發期。

法人機構指出，研發方面，世芯-KY在去年持續投入資源發展高階製程晶片設計、3DIC 先封設計台與客製化IP，加強與合作夥伴合作，例如與新思科技合作 Soft Chiplet 平台；目前已成功有數個N7、N5人工智慧及高效能運算設計案，以及先進2.5D、3D封裝技術進入量產，亦有多項N4和N3客製化晶片設計案正進行中。

其中，海外設計資源擴展方面，AI主要客戶以美國為主，因應客戶要求設計不能在中國國內進行，因此有擴大日本與台灣設計能量，也在馬來西亞、越南成立子公司，馬來西亞團隊現階段已將近30個人，越南國內支持力道大，人才也很充裕，目標2024年底、2025年初中國與非中國的設計資源達各50%。

分析師指出，展望2024年，世芯-KY將持續以創新技術、先進製程設計、尖端研發實力及策略拓展市場先機，產品方面將著重於高效能運算、人工智慧、物聯網與車用電子等。在市場面上，世芯-KY也將加大北美市場投入，預估今年 EPS 約72.7元。