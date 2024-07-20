川普一席話應聲下挫 台積電能上車嗎？謝金河指還沒到地板價

美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）接受《彭博商業周刊》專訪時，點名「台灣100％奪取了我們的晶片事業，應該付美國保護費」，讓台積電一周來股價下挫70點、19日收970點，是否能趁近期股價低點上車？財信傳媒董事長謝金河指出，若從台積電ADR角度觀測，季線的位置在161.36美元，台股台積電的季線在893元左右，有可能是這次回檔的支撐。

川普接受《彭博》專訪時指出，「他們（台灣）確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費」、「他們拿走我們所有晶片事業。他們非常有錢」。川普這番言論不僅讓台積電一周來下跌70點，19日收970點，台股也遭波及，3天內慘跌1127.99點，19日收22869.26點。

謝金河在臉書發文，川普言論不僅影響台積電，同時也造成全球股市回檔，「特別是有半導體的國家，股市下幅度都不小」。這波股市回檔ASML最慘，從1110.09跌到891.66美元、跌19.68%，台積電ADR則從193.47跌到165.22美元、跌14.92%。

是否能趁著這波回檔潮上車「護國神山」？謝金河認為，若從台積電ADR角度觀測，季線的位置在161.36美元，「台股台積電的季線在893元左右，有可能是這次回檔的支撐」。

謝金河指出，這次領航的Nvidia、AMD、AVGO回檔修正都超過10%，「這是漲幅過大的修正」。恰巧此時出現川普效應，加速上述企業漲幅過大的修正，謝直言「川普成了撞破瓷器店的灰犀牛」。

此外，謝金河指出隨著勝選機率上升，川普的言行舉止對金融市場的影響力也日益增大，川普發表修正能源政策的言論後，「油價顯著下跌，通膨壓力反而降溫」。