伊雲谷 今年業績拚逐季增
伊雲谷（6689）受惠台灣與東南亞地區營收成長，客戶對雲端需求續強，今年營收可望逐季增溫。
伊雲谷指出，目前營收主要都來自雲端服務，AI趨勢推升客戶上雲需求加溫，加上多元布局效益逐步顯現，驅動今年營運成長。6月合併營收11.07億元，月增6.85%，年增42.24%，改寫單月新高，第2季營收為單季首度衝破30億元、同締新猷。
伊雲谷持續強化AI投資與資安人力布局，因合併雲馥，導致今年營業費用增加，影響獲利，法人預期，獲利增幅可能不如營收，但明年合併綜效顯現，營收與獲利動能將同步強勁。
伊雲谷日前與亞馬遜AWS簽訂大中華區戰略合作協議，成為亞馬遜AWS ASEAN東南亞區暨大中華區兩大區域的戰略合作服務商，亞馬遜AWS將提供更多資源協助伊雲谷進行技術開發、人才培育，加速伊雲谷取得生成式AI等多項能力認證，衝刺營運動能。
伊雲谷2014年成為亞馬遜AWS合作夥伴，攜手進軍雲端服務領域，維持深度夥伴關係，2023年簽訂ASEAN亞太區戰略合作協議，協助因應區域企業雲端需求高速成長與布局。時隔一年，伊雲谷再下一城，取得AWS大中華區戰略合作協議。
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