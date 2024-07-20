中華電 加速5G網路建設

電信龍頭中華電信（2412）維持5G網路領先競爭力，今年持續加緊建設5G網路，繼日前公告向諾基亞採購行動寬頻業務設備，昨（19）日公告向愛立信採購行動寬頻業務設備，累計採購金額達95.62億元。

中華電信公告向台灣愛立信採購「行動寬頻業務設備」，採購金額44.03億元，日前中華電信也公告向諾基亞採購「行動寬頻業務設備」，採購金額51.59億元。

今年中華電信持續加緊建設網路，年初公告取得不動產、廠房及設備等資本支出為340.2億元，較2023年增加30.4億元，主要維持5G競爭優勢、擴建IDC機房、新建海纜、配合ESG優先汰除高耗能設備等。

今年初中華電信在世界行動通訊大會MWC上也分別與諾基亞及愛立信簽訂合作備忘錄，攜手諾基亞導入智慧網路切片技術，透過5G獨立組網（SA）架構的網路切片（Network Slicing）技術，可保證企業關鍵應用所需頻寬，提供企業級生成式AI應用，將與愛立信合作5G Advanced相關技術發展，包含延展實境（XR）與媒體應用、工業自動化應用、5G輕量版（RedCap）、AI驅動的網路節能方案與智慧化網路營運等技術，為下世代6G奠定基礎。

日前SPEEDTEST發表最新「台灣行動量測報告」，公佈2024上半年台灣5G網路評比結果，中華電信拿下「5G網速」、「5G涵蓋」、「5G遊戲體驗」及「5G影音體驗」第一。

中華電信強調將持續以廣、深、厚三個面向強化5G網路布局，並結合AI科技開發各類創新應用。