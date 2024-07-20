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遠傳數位服務 迎爆發期

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）近年強打影音、保險、資安、遠傳心生活、健康等五大數位服務，新經濟相關業績每年呈現穩定二位數成長，遠傳指出，遠亞併後，新遠傳要在900多萬用戶基礎上，強化數位服務滲透率，看好2025年有較爆發性成長。

遠傳目前新經濟營收中，有46%來自個人用戶數位服務等，其中影音年增15%，手機保險及帳單代收也年增12%。

遠傳合併亞太電信之後，董事長徐旭東及總經理井琪持續提到要強化「價值」競爭，發展行動生活圈，擴大個人數位服務，當務之急是完美合併電信網路，並讓亞太電信客戶熟悉遠傳既有數位服務，未來要推動數位服務滲透率。

遠傳個人家庭事業群數位服務資深副總朱承恩表示，目前遠傳五大數位服務包含影音、保險、資安、遠傳心生活，未來將強打健康服務。近期遠傳攜手中國信託產險，在遠傳心生活App上推出「創新型旅平險」試辦，僅11天就達成金管會要求六個月內達到500件投保數量的目標，投保的轉換率（CVR）提升250%。

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