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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

AI伺服器六雄 市值縮水

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

台股連兩日遭血洗，昨（19）日再重挫，AI伺服器代工族群股價殺聲隆隆，廣達（2382）、鴻海、緯創、緯穎、英業達與仁寶等近兩日市值共蒸發超過2,000億元，光是鴻海、廣達兩檔本周市值同步縮水逾千億元，AI伺服器代工六雄本周市值合計蒸發超過3,500億元。

鴻海昨日收平盤價204元，持續在200元整數大關附近震盪整理，市值為2兆8,280億元，本周市值合計蒸發逾1,663億元。外資昨日回頭轉買1.5萬張，投信呈現連六賣。

廣達昨日開高走低，終場跌破300元整數大關，收在298元，市值降至1兆1,472億元，近兩日市值共蒸發超過650億元，單周蒸發1,121億元。三大法人昨日同站賣方，其中外資連三賣、昨日再出脫1,985張，但賣超張數已有所收斂，近三日共賣超2.2萬張。

緯穎同樣開高走低，終場下跌3.08%或70元，收2,205元，市值下探至4,097.8億元，面臨4,000億元保衛戰，近兩日市值共蒸發超過320億元，單周則縮水440億元。緯穎已遭外資連續賣超九個交易日。

緯穎母公司緯創本周股價相對有撐，不過，近兩日市值也蒸發逾百億元，昨日下跌1.4%或1.5元，收105.5元，市值滑落至3,056.1億元，逼近3,000億元整數大關。外資連三日出脫持股，昨日賣超1.1萬張、累計賣超逾4.3萬張。

英業達昨日下跌1.83%或1元，收53.6元，市值降至1,922億元，本周市值蒸發194億元。外資連二賣、共出脫超過3.9萬張。

仁寶昨日下跌2.61%或0.9元，收在33.6元，市值來到1,480億元，本周約減少83億元。外資18日回頭小買後，昨日變臉調節9,898張。

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