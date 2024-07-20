鴻海專利賣給夏普 賺7.8億

鴻海（2317）昨（19）日代子公司FG INNOVATION COMPANY LIMITED公告處分無形資產（專利權及專門技術）給夏普株式會社，交易金額為2,400萬美元（約新台幣7.87億元），處分利益2,400萬美元。處分目的是活化資產，落實技術研發成果。

夏普本身擁有通訊相關專利6,000多件，鴻海子公司FG INNOVATION COMPANY LIMITED擁有多項4G與5G相關專利，夏普為強化網路通訊業務的能力，取得鴻海的專利，衝刺相關業務。

夏普6月下旬召開股東會和董事會，鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長（董事長）一職，在劉揚偉操盤之下，鴻海集團持續深化與夏普的合作，協助夏普轉型，朝向輕資產、加速進入新產業，以及創造品牌業務等三大方向發展。

在獲得鴻海技術援助下，夏普也計畫搶進人工智慧（AI）、電動車(EV)等事業，並計畫在2026到2027年度展開。