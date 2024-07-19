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法說達高標股價卻慘跌3.48％ 台積收970回到月初價位

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股周線高檔長黑。示意圖／聯合報系資料庫
台股周線高檔長黑。示意圖／聯合報系資料庫

台積電18日盤後召開法說，各項數據都達高標，且毛利率亮眼，讓法人上修獲利預估，但台積電19日股價表現卻疲弱不振，以988元開盤，再怎麼努力也回到不千元之上，最高僅來到995元，最低下探970元，並收在當天最低價，大跌35元，跌幅達3.48％。台積電股價回到千元以下，首次千金股風光維期2周。

台股大盤開低走低，盤中多頭試圖抗跌但失敗，終場大跌529點，以2萬2869點作收，跌幅擴大至2.26％，成交量5375億元。本周周線不僅翻黑，還是高檔長黑K型態，周指數大跌1047點。

台新投顧副總黃文清表示，股市漲多本來就會回檔，今年以來指數最多漲了36％，本來就在醞釀技術性的回檔，剛好又遇到川普這件事，槍擊案後勝率增加，又對晶片產業發表利空言論，使得市場解讀川普重回白宮後，政經情勢變數會比較多，包括地緣政治風險攀升等，美股及台股都藉此機會修正、整理。

不無法忽視基本面良好的事實，黃文清表示，昨天台積電法說對於整體AI需求予以高度肯定，各家法人也上修台積電的盈餘成長估值，他認為川普一連串的事件及言論對市場造成的影響，應該逐漸告一段落，接下來還是要關注基本面表現，9月的iPhone新機銷售值得期待。

台積電 台股 川普

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