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廣達陷300元保衛戰！AI伺服器出貨情況成勝負關鍵

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

台股19日以23,228.04點開盤，下跌170.43點，早盤一度跌近300點，低點至23,038點，呈現震盪整理格局。台系電子代工廠廣達（2382）近日受惠AI題材的助攻，走勢強勁，光是昨（18）日的單日成交值就達134.05億元，更是直接衝上全體上市櫃排行的前三，而19日早盤以298元平盤開出後，雖再度站回300元大關，不過整體漲勢放緩，未見上週突破345元歷史高點的衝勁，陷於300元保衛戰。

據悉，廣達已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（NVIDIA）今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，對此，廣達董事長林百里先前也在股東會上直言，廣達在智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

並且廣達近年也持續積極的在全球布建伺服器產能，而旗下伺服器重要後段組裝廠，主要是以美國加州廠區為主，而目前已完成多次擴充，不過由於CSP建置資料中心的需求仍在增溫，因此近日也再度啟動增資，用以擴充美國田納西廠的產能。而內部透露，今年除了將拓展北美墨西哥及東南亞、泰國跟歐洲德國廠區的產能，還將另外新增越南據點，並將打造一座全新的筆電產線。

事實上，廣達近兩年間一直都有在規劃擴廠、擴產計畫，而這些佈局都不會停止，內部也考慮在泰國新建L6產線，而廣達在2024年絕對會有新產能接連開出，預估可大幅提升生產、出貨效率。針對GB200方面，廣達GB200伺服器預估最快在9月登場，而伺服器機櫃數量，廣達則預估總出貨量可達1千櫃，明年出貨量上看2萬櫃，有望帶動2025年營收向上成長。

對此，廣達目前也已公布，6月營收達1,113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，年月雙雙大增，而單月營收表現也站穩千億大關，保持強勁成長的態勢。合併累積前6個月營收達5,688.93億元，並且年大增11.3%，繳出自今年1月以來的全年最高表現。展望未來，公司也看好廣達2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。

伺服器 廣達

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