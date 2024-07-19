緯創10年來最高股利來了 董座林憲銘含笑領1.1億鉅款

代工大廠緯創（3231）已於上個月底完成除息交易，而每股2.599元的現金股利，也在19日配發入袋，年殖利率為2.36%。據公開資料顯示，緯創自2011年配發3.196元現金股利後，近十年來配發的額度，就以今年配發的2.599元最高，而現任董事長林憲銘，同時也身為第一大股東，截至今年6月個人持股張數總計42,599張，持股比例1.47%，他也因此豪領新台幣1.1億元的鉅款（新台幣110,714,801元），相當驚人。

據公開資訊顯示，緯創內部第二大股東為啟碁科技（6285），持股張數總計28,796張，持股比例則高達0.99%，預計將配發新台幣7,484萬元（合計新台幣74,840,804元）。至於緯創內部第三大股東，則是副董事長兼數技投控董事長暨總經理黃柏漙 ，截至今年6月份手中的持股張數為10,780張，持股比例為0.37%，預計將可入袋新台幣2,801.7萬元（合計28,017,220元）光是持股張數就已達上萬張。

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，其中，電子五哥的表現相當精彩。而緯創更已成為市場中的當紅炸子雞，大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材，而緯創近年受到AI巨浪的助攻，不僅手握輝達（NVIDIA）GPU基板代工大單，更入手CSP雲端服務供應商的伺服器訂單，因此獲得市場法人的頻頻按讚。

對此，緯創因通吃AI三巨頭的龐大訂單，有望榮登今年整個AI伺服器晶片市場的最主要贏家。而團隊已公布6月單月合併營收為 887.87 億元，月增11.7 %，年大增9.5%，表現處在水準之上，合併前6月營收達4791.59億元，年增約14.5%。單月營收繳出近月高點，並成功維持年增態勢，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達、AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，後市表現看好。

此外，緯創旗下GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品表現不斷增長，也帶動去年營收大幅成長超過50%，而今年預期相關業績將成長「三位數」百分比，就全年來看，下半年AI產品業績會優於上半年。內部也看好旗下AI伺服器需求講保持強勁態勢，再加上新竹湖口新廠的AI伺服器基板產能已逐步開出，預估將明顯助攻旗下伺服器事業繼續成長、整體表現有望優於去年。