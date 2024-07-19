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台積成長強勁 上修財測 魏哲家：看好本季營收續創高

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲／台北報導
台積電董事長魏哲家。記者林澔一／攝影
台積電董事長魏哲家。記者林澔一／攝影

台積電（2330）董事長魏哲家昨（18）日在法說會上表示，看到客戶更強的需求，看好本季美元營收可望續寫新猷，季增率可達7.5％至11.4％，毛利率高標更衝上55.5%，營益率同步揚升，同時上調全年業績成長幅度與資本支出下緣預測，「今年是強勁成長的一年」。

地緣政治議題升溫，台積電昨日一度失守千元大關，下探986元，惟低接買盤隨後進場，終場收1,005元，下跌25元。周四ADR早盤續跌約1.4%。

台積電法說會重點 圖／經濟日報提供
台積電法說會重點 圖／經濟日報提供

台積法說會後，最新外資報告出爐，滙豐、花旗均調高目標價，分別為1,410元與1,500元。

台積電第2季毛利率53.2%、營益率42.5%，「雙率」均超越財測高標；單季稅後純益2,478.45億元，遠優於市場預期，每股純益為9.56元。魏哲家昨天首度以董座身分主持法說會，他表示，過去三個月，觀察到更強客戶需求，包含AI相關和高階智慧手機相關需求都更加強大。

隨著需求優於預期，台積電估計，本季營收將介於224億美元到232億美元，季增7.5％至11.4%，再度改寫新猷。若以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設基礎，本季毛利率預計將介於53.5%到55.5%之間，營益率介於42.5%到 44.5%，「雙率」均較上季持續成長。

原本外資圈預期，台積電本季毛利率約53%，昨天公布預估中位數為54.5%，令外資大為驚艷。台積電分析，主因本季整體產能利用率較高，以及更為優化成本，包括生產力增加，但部分仍受到N3製程量產持續稀釋、N5與N3的設備轉換成本，以及較高的台灣電價影響。

若排除無法控制的匯率影響，並考量全球製造拓展計畫對利潤的影響， 台積電仍認為，長期毛利率達53%以上仍是可實現的目標。魏哲家也特地要法人多關注於「以上」這個點，暗示了毛利率往上的空間。

台積電並同步調升今年業績增幅，由前一次預估年增21%至26%，上調為略微超過24%至26%，象徵接單情況比預期更好。

台積電也上修今年資本支出預測區間下緣，從原本的280億美元至320億美元，更新為300億至320億美元。其中七至八成投注於先進製程領域，一至兩成投入特殊製程領域，大約一成投注於先進封裝、測試等。

台積電 毛利率

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