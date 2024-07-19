台積電最猛Q2 每天賺27億元 純益衝上2,478億、雙率都超標

台積電（2330）昨（18）日召開法說會，公布第2季毛利率53.2％、營益率42.5％，「雙率」均超越財測高標；單季稅後純益2,478.45億元，遠優於市場預期，相當於每天開門就賺進超過27億元，每股純益為9.56元，為單季歷史第三高，也是歷年最賺錢的第2季，驚艷市場。

台積電上半年毛利率為53.1％，歸屬母公司業主淨利4,733.3億元，年增21.7％，每股純益為18.25元。

台積電近六季毛利率與EPS 圖／經濟日報提供

台積電先前已公布第2季合併營收為6,735.1億元，創單季歷史新高，昨天也進一步揭露上季美元營收數據，在美元兌新台幣1：32.3的匯率假設基礎上，台積電原本預估第2季美元營收落在196億美元至204億美元之間，實際結果為208.2億美元，超越預設區間上緣，年增32.8％，季增10.3％，同樣超過財測高標。

台積電說明，受惠於3奈米與5奈米製程需求強勁，部分抵銷智慧手機應用季節性的影響，挹注上季營收創高。談到為何「雙率」同步繳出超越財測的成績單，台積電指出，主因成本結構改善，以及較有利的匯率因素影響，部分抵銷3奈米製程產能提升過程中對毛利率的稀釋程度。台積電第2季毛利率預估區間原為51％至53％，實績為53.2％；營益率原預設區間為40％至42％，實績為42.5％，雙雙超越預期。

台積電先進製程更是大發威。以製程來分析台積電營收結構，3奈米製程出貨占該公司第2季晶圓銷售金額比重約15％，5奈米製程占比則達35％，因此等於這兩個製程就貢獻該公司一半業績，比首季的46％比重進一步提升。

另外，7奈米製程出貨占台積電第2季晶圓銷售金額比重約17％。整體而言，7奈米以下先進製程營收占該公司全季晶圓銷售金額比重已達67％。

如果以應用平台區分，在台積電第2季業績中，高速運算相關營收金額季增28％，貢獻比重達52％居冠。