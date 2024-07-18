快訊

停火談判時候到了？烏克蘭社會釋訊號 澤倫斯基：俄應出席「第2次和平峰會」

民進黨桃市議員張肇良涉關說違建案 否認涉案桃檢聲押獲准

央視釋出畫面！習近平神情舉動全曝光 一窺三中全會神祕面紗

台積電法說會／預期2奈米在頭兩年產品設計定案量 高於3、5奈米同期

經濟日報／ 記者鐘惠玲尹慧中／即時報導
台積電（2330）18日在法說會中，更新了先進製程的發展進度，預期該公司2奈米技術，在頭兩年的產品設計定案數量將高於3奈米和5奈米的同期表現。路透
台積電（2330）18日在法說會中，更新了先進製程的發展進度，預期該公司2奈米技術，在頭兩年的產品設計定案數量將高於3奈米和5奈米的同期表現。路透

台積電（2330）18日在法說會中，更新了先進製程的發展進度，預期該公司2奈米技術，在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量將高於3奈米和5奈米的同期表現。

台積電表示，N2製程技術提供全世代的效能和功耗優勢，相較於N3E，在相同功耗下，速度增加10％至15％；在相同速度下，功耗降低25％至30％，同時晶片密度增加大於15％。

台積電指出，N2製程技術研發進展順利，裝置效能和良率皆按照計畫甚或優於預期，將如期在2025年進入量產，其量產曲線預計與N3相似。

在持續強化的策略下，台積電也推出N2P製程技術，為N2家族的延伸。N2P在N2的基礎上具備5％的效能增長，以及5％至10％的功耗優勢。N2P將為智慧型手機和 HPC應用提供支持，並計畫於2026年下半年量產。

台積電並將推出A16製程技術為下一代奈米片技術，並推出採用超級電軌（Super Power Rail，或稱SPR）的獨立解決方案。台積電提到，其SPR是一種創新的最佳晶圓背面供電網路解決方案，為業界首創，保留柵極密度與元件寬度的彈性。相較於N2P，A16在相同工作電壓下，速度增快8％至10％；在相同速度下，功耗降低15％至20％；晶片密度則提升7％至10％。

台積電強調， A16是具有複雜訊號布線及密集供電網路的高效能運算（HPC）產品的最佳解決方案，計劃於2026年下半年進入量產。

供電 台積電 奈米 晶片 法說會

延伸閱讀

外資賣超538.27億元 砍台積電3.5萬張！鴻海、聯電、廣達同遭外資賣壓

連2天遭遇利空測試…台積電走跌「散戶忙低接」 今零股交易81億居冠

台積電法說會／「產業景氣風向球」公布財報、展望 一文看懂六大重點

若台積電是中國的 美國還會是世界老大？謝金河點川普交易的盲點：若登大位不能那麼任性

相關新聞

政治口水對撞漂亮毛利率！台積電獲利預估值將獲上修 市場反應明見分曉

台積電18日下午召開法說會，但就在法說會前，因消息面利空罩頂導致股價拉回，11日收盤創新高的1080元到18日的1005...

台積電法說會／「產業景氣風向球」公布財報、展望 一文看懂六大重點

台積電（2330）18日召開法人說明會，公布第2季財報及第3季財測目標，第2季每股純益9.56元，符合預期，預估第3季美...

台積電法說會／預期2奈米在頭兩年產品設計定案量 高於3、5奈米同期

台積電（2330）18日在法說會中，更新了先進製程的發展進度，預期該公司2奈米技術，在頭兩年的產品設計定案（tape o...

鴻海處分榮創能源985萬股 已實現處分利益9917.97萬元

鴻海（2317）18日公告，處分榮創能源985.3萬股，平均每股價格為30.57元，交易金額為3.01億元，已實現處分利...

現觀科7月19日起 得為融資融券交易

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，現觀科（6906）自2024年...

連2天遭遇利空測試…台積電走跌「散戶忙低接」 今零股交易81億居冠

台積電連2天遭遇利空測試，今天早盤股價一度失守千元大關，吸引散戶低接買盤進場，根據證交所統計，台積電今天盤中零股交易成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。