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台灣大 搶智慧停車商機
台灣大（3045）領投的智慧出行平台USPACE進軍日本，昨（18）日宣布併購日本知智慧停車品牌Nokisaki軒先，USPACE將有台、日140萬實名會員，涵蓋近9萬格智慧化車位管理，管理超過近2,000座停車場域，躍升為亞洲最大智慧停車平台。
台灣大個人用戶事業商務長林東閔指出，2022年USPACE獲得台灣大哥大策略領投2億元，取得三成股權，為最大股東，攜手發展「Taiwan Mobility」策略，藉由其行動網路技術優勢結合USPACE物聯網服務，助力拓展台灣市場。
此次併購日本Nokisaki軒先，是USPACE拓展國際市場的關鍵里程碑，未來將持續與USPACE結合發揮綜效，布局新的典範轉移，拓展超5G生態系及新服務布局。
Nokisaki軒先是日本知名的共享停車場品牌，深耕日本擁有約67萬會員和3萬3,000個停車位。
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