傳奇新遊戲 要賺暑假財

遊戲研發商傳奇（4994）宣布，旗下自行研發的新款遊戲《精靈樂章 : ORIGIN》全球版展開事前預約活動，期盼藉此新產品搶攻暑假遊戲商機，挹注第3季營運成長動能。

傳奇6月營收1.19億元，月減10.6%，年減8.3%；上半年營收8.32億元，年增0.9%。傳奇指出，《精靈樂章 : ORIGIN》全球版將推出七國語言版本以及神祕新職業，公司研發團隊將會持續接受玩家的回饋，有信心能獲得玩家青睞。

其他產品方面，傳奇旗下端遊《星界神話》全球版於1月正式上市，上線後玩家反映熱烈，成功取得良好成績維持穩定營運狀態，且因為成本率約為手遊一半，因此端遊營收提升對毛利率亦有正面影響。

傳奇另一款手機遊戲《晴空物語》也已於4月推出日本版，而《幻想神域2-Evolution全面進化》台日版則於6月18日上市。