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中揚光 大股東申讓持股

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

中揚光（6668）昨（18）日公告，大股東Deve&Joan Happy Life申報轉讓持股1,600張，預計轉讓後持股降至5,938張，公司表示，主要為大股東個人投資理財規劃考量。

依據中揚光年報，Deve&Joan Happy Life為第二大股東，法人代表為中揚光董事長。

中揚光為手機鏡頭模具大廠，隨今年以來手機市場需求回溫，模具出貨增長，加上車載市場接單傳捷報，中揚光基本面現轉機氣息，上半年營收4.21億元，年減7.6%。

因應客戶訂單及地緣政治需求，中揚光擬加大泰國及大陸東莞投資力道，其中，泰國廠仍需整改成為光學無塵室等級應用，預計明年中才會量產，主要支應美系車廠客戶訂單需求。

車載鏡頭方面，中揚光透過子公司紘立光電於2021年開發加熱除霧鏡頭，開拓新藍海市場，獲歐美車廠青睞，將從商用車開始導入，預計2026年開始出貨，內部看好，DMS在自動駕駛的趨勢下，未來有望成為汽車的標配，成為中揚光中長期營運新引擎。

手機鏡頭 股東

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