正達拓展車用 第2季拚盈

鴻海集團旗下玻璃大廠正達（3149）昨（18）日受券商邀請召開法說會，公司透露，正積極耕耘車用市場，今年因有客戶新車款訂單放量，有助車用營收占比從去年的三成擴大至五成，上季力拚轉盈，全年營運有望先蹲後跳。

正達首季每股淨損0.05元，第2季業績陸續反映車用訂單挹注，單季營收衝上5.65億元，年增17%；上半年營收9.77億元，年增11.3%。

正達近年積極轉型，目前聚焦建築玻璃、車用玻璃以及光學玻璃加工等三大業務。

正達法說會重點 圖／經濟日報提供

其中，車用玻璃業務有所斬獲，目前正與多家一階（Tier 1）、二階（Tier 2）車廠合作，並順利搶進歐美車廠供應鏈，主攻電動車中控台的3D玻璃零組件。

除了車用市場陸續傳出捷報之外，隨著電子產業步入旺季，正達在玻璃鍍膜、觸控板等產品出貨力道也開始回溫，並將產品拓展至智慧零售、醫療、運輸設備以及健身器材等市場，避開市場起伏較大的消費性應用領域，改善整體獲利結構。

法人表示，電動車已是汽車產業趨勢，內部的3D玻璃用量比傳統汽車更多，隨著電動車日益普及，加上功能要求愈來愈多，有助3D玻璃需求走升，對正達而言是一大助力。

展望未來，正達表示，旗下車用玻璃業務成長速度不錯，客戶也愈來愈多；建築玻璃以及光電玻璃則穩健成長，期盼全年營運表現能愈來愈好，力拚業績持續升溫。

法人指出，正達首季本業虧損已收斂至3,835萬元，單季稅後淨損約748萬元，第2季起因出貨高階車用3D玻璃，對產品組合以及毛利率有正面挹注，加上成本控制得宜，有機會單季轉虧為盈。

正達昨日股價逆勢上漲0.2元，收30.1元。外資昨日賣超478張，投信則無進出，自營商買超7張，總計三大法人賣超471張。