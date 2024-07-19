玉晶光 單季拚賺一股本

玉晶光（3406）昨（18）日除息，每股配發12元股利，除息參考價593元，盤中最高一度站上599元，填息50%，隨後因台股重挫拉回，終場收590元，下滑3元。

法人看好，隨蘋果iPhone 16系列新機將於9月亮相，8、9月將步入零組件拉貨高峰，帶動玉晶光本季營收有望攀新高，單季挑戰賺逾一股本。玉晶光昨天不評論法人預估的財務數字。

玉晶光為高含金量的蘋概股，與大立光並列為iPhone鏡頭主力供應商，隨iPhone 16系列新機即將問世，外界看好，玉晶光本季營運動能強勁。

玉晶光董事長陳天慶日前信心喊話，本季為全年營運高峰，今年下半年爭取新機的鏡頭數比往年多，目前產能已達滿載，看好第3季營運和去年同期相當，第4季營運優於去年同期，力拚今年營運比去年好。

外界解讀，因蘋果新機將潛望式鏡頭下放至更多機種，玉晶光有望受惠新機種訂單效應，分食大立光訂單，為本季營運添強力動能，隨新機逐步量產，7月營收有望見到明顯增長。